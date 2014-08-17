تحويل 9588 مريضاً بين مستشفيات الطائف إلكترونيا

سجل نظام "إحالتي الإلكتروني" بصحة الطائف خلال الأشهر التسعة الماضية تحويل 9588 مريضا بين المستشفيات المختلفة داخل الطائف.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف سعيد الزهراني أن حركة الإحالات كانت بين المستشفيات الأربعة عشر في الطائف، حيث تم تحويل 4654 عبر العيادات الخارجية المختلفة، و3968 حالة من الحالات المنومة، و954 حالة طارئة، و12 حالة إنقاذ حياة.

ولفت إلى أن الذكور تصدروا حالات التحويل بنسبة 60% والنساء 40%، مشيراً أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي تصدر المستشفيات المستقبلة بــ 3715 حالة، يليه مستشفى الأطفال بـ 1325 حالة، ثم مستشفى الملك فيصل بـ1027 حالة، ثم مستشفى الأمراض الصدرية بــ811 حالة، ومستشفى الصحة النفسية بـ 567 حالة، فيما كانت بقية الحالات بين المستشفيات الأخرى.

