مركز الملك عبدالله يناقش إنشاء مجمع للغة العربية

يناقش مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية نهاية الشهر المقبل مبادرة المركز لإنشاء "مَجمَع اللغة العربية للشباب العربي" في مدينة الرياض.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الوشمي اتجاه المركز إلى تأسيس مَجمَع للغة العربية للشباب يهتم بلغة الشباب العربي، حيث سيتيح للشباب فرصة المشاركة في وضع البرامج والأنشطة المرتبطة باللغة العربية، ومتابعة حضورها وتعزيزها على المستويين المحلي والدولي.

وبين أن المركز سيشرع في وضع الإطار التنظيمي لهذا المَجمَع خلال الأشهر المقبلة، وسيعقد حلقات نقاش لهذا الغرض، يشترك فيها شباب وشابات من عدة تخصصات، إضافة إلى خبراء من أنحاء العالم العربي؛ وذلك لوضع التصورات النهائية للمَجمَع ومسارات عمله، إضافة إلى أوجه البرامج النوعية التي يمكن أن يحققها في خطته الأولية.

وقال: "تتمثل الخطوة الأولى في هذا المشروع في الحلقة النقاشية التي ينظمها المركز في شهر ذي القعدة، ويشترك فيها مجموعة من الخبراء والشباب لدراسة الإطار الإداري والعلمي الذي وضعه المركز، ودراسة الخيارات المتاحة لتنفيذ البرنامج، وهي امتداد لحلقات متخصصة وبرامج يحرص المركز على أن يشارك فيها الشباب برؤاهم وأفكارهم، حيث ننظر في المركز إلى أنَّ الشباب جزء رئيس من الحل في دعم اللغة العربية وتمكينها وليسوا جزءا من المشكلة فحسب".