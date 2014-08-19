أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية

استأنفت أمانة العاصمة المقدسة حملات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة , حيث انطلقت المرحلة الرابعة من الحملة تم خلالها الوقوف على منطقتي الشرائع والعتيبية , وتم تفتيش جميع المحلات والمنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية .

وبين مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد هاشم الفوتاوي أنه تم خلال الحملة الوقوف على (27) محلاً وتم إغلاق (13) محلا لمخالفة الشروط الصحية كما تم إتلاف أكثر من ( 315 ) كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى مصادرة عدد ( 102 ) قطعة من الأدوات والمعدات غير الصالحة للاستعمال , موضحاً أن المرحلة الحالية ستشمل عدة أهداف تتضمن تطوير المنشآت الغذائية وتصحيح أوضاع المخالفين وتفعيل دور الجهات الرقابية والتحقق من سلامة المواد الغذائية وزيادة ثقة المستهلك ورفع درجة التوعية لديه ، مؤكدا أن المراحل السابقة حققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت ولله الحمد بشكل كبير في الحد من المخالفات ورفع درجة الالتزام بالاشتراطات الصحية.