أمير تبوك يتابع سير مشروعات الكهرباء

ناقش الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك سير العمل في مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي تنفذ بالمنطقة , خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير شركة كهرباء تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع ومدير عام المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري .

واستعرض سير العمل في المشروعات التي تحت التنفيذ في مدينة تبوك وجميع المحافظات والمراكز , مبدياً ملاحظاته على بعض المشروعات، موجهاً بتشكيل لجنة من متخصصين للوقوف على سير العمل في تنفيذ هذه المشروعات والرفع لسموه بأسرع وقت .

كما بحث سموه ما تم من إجراءات تخص احتياجات المدن الساحلية التي ستنفذ في محافظات حقل والبدع وضباء والوجه وأملج من الكهرباء والمياه والصرف الصحي .

ووجه أمير منطقة تبوك بضرورة الرفع من مستوى التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة الانتهاء من البنى التحتية لهذه المدن .

