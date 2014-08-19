إزالة عقارات في المدينة المنورة

انطلقت مساء أمس أعمال الإزالة في العقارات الواقعة بالكتلة الغربية في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ضمن أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتوسعة مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام .

وأزالت الشركة المنفذة العقار الأول بالكتلة الغربية في المنطقة بحضور المشرف العام على مشروع التوسعة مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، حيث سيتواصل العمل في إزالة بقية العقارات واستمرار أعمال المشروع عقب الانتهاء من إزالة العقارات في الكتلة الشرقية للمنطقة المركزية والبدء بأعمال الأساسات بطريقة ( الأوتاد الخرسانية ) 70 مترا التي تم الانتهاء منها في الكتلة الشرقية والبدء بأعمال ما بعد هذه الأوتاد .

