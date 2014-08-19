تقنية الطائف تستعد لاستقبال 740 متدرباً

تستعد الكلية التقنية في محافظة الطائف الأحد المقبل لاستقبال 740 متدرباً، وذلك في مختلف الأقسام والتخصصات، وستقوم الكلية بتنفيذ برنامج التهيئة للمتدربين الجدد الذين سجلوا في أقسام الكلية هذا العام التدريبي.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد القاسم أنه تم زيادة القبول للفصل الأول من هذا العام، تماشياً مع سياسة المؤسسة لسد الاحتياج في سوق العمل من الفنيين السعوديين المؤهلين، ليكون إجمالي المتدربين بالكلية أكثر من 3 آلاف متدرب.

وأشار إلى أن التدريب يشمل 13 تخصصاً هي "الإنتاج - المحركات والمركبات - السفر والسياحة - الكهرباء - الإلكترونيات - الدعم الفني - الشبكات - الإدارة المكتبية - التسويق - المحاسبة - التقنية المدنية - التقنية المعمارية – المساحة".

كما تم وضع برنامج خاص لتهيئة المتدربين المستجدين بالأسبوع الأول بالتعاون مع الأقسام التدريبية بالكلية، مع الاستمرار في متابعة الخريجين عن طريق مكتب شؤون الخريجين ووضع خطة لإقامة لقاءات للتوظيف وبرامج تهيئة لسوق العمل.