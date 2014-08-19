ضبط 4 آلاف كرتون خضار مخالفة للاشتراطات الصحية

ضبطت بلدية وسط الدمام 4000 كرتون خضار وفواكه مخالفة للاشتراطات الصحية، كما تم ضبط الباعة بمواقع عرض بيع الدجاج على الأرصفة، وذلك أثناء حملة ميدانية بمنطقة سوق الحمام والطيور بالمنطقة المركزية بالدمام.

كما تم خلال الحملة ضبط عدد 2000 قطعة ملابس قديمة ومستعملة معروضة للبيع من قبل العمالة الوافدة، حيث تأتي هذه الحملات استمراراً للحملات التي تقوم بها بلدية وسط الدمام على المخالفين والمنشآت التجارية والمستودعات، وكل ما من شأنه التأثير على صحة وسلامة المستهلك.

وأكد رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي أن البلدية حريصة على استمرار الحملات التي تنفذها للحد من المخالفات، مؤكداً استمرار الحملات الميدانية للحد من تلك الظاهرة غير الحضارية، حرصاً على رفع المستوى الحضاري والصحي للبيئة.

وشدد على أن البيع الجائل واستغلال الأرصفة في ممارسة أنشطة تجارية أمر محظور ولا يمكن التهاون فيه نظراً لعدم معرفة مصدر تلك المعروضات وسهولة تلوثها وتعرضها لدرجات حرارة عالية مما قد يتسبب بأضرار صحية على المستهلك، فضلاً عن أنه تشويه للمنظر العام للمدينة.