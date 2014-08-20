إغلاق 27 محلاً مخالفاً لقرار التأنيث بالدمام

أغلق مكتب العمل في الدمام 27 محلاً مخالفاً لقرار التأنيث، كما رصد أثناء حملة تفتيشية له عدداً من المخالفات المتنوعة، بالإضافة إلى رصد مخالفتين لعمال مجهولي الهوية.

نفذ مكتبا عمل الخبر والدمام بقسميهما الرجال والنساء حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع شرطة وبلدية الدمام، للوقوف على مدى التزام المنشآت بالأمر الذي يلزم المنشآت بضرورة اقتصار العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء وفقا للضوابط المحددة لذلك.

وشدد مدير فرع مكتب العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح على أهمية مراقبة سوق العمل والتأكد من أن العمالة تعمل بالمهن التي قدمت عليها، وتعمل لدى كفلائها وتطبيق المنشآت النظام، مؤكداً أن العاملين بفرع مكتب العمل بالمنطقة الشرقية مستمرون في تصحيح السوق بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.