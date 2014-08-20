تراجع أسعار التمور 65% في الخرج

شهدت أسعار التمور بمختلف أنواعها انخفاضاً ملحوظاً في أسواق التمور في الخرج خلال هذا الأسبوع مع ازدياد كميات أصناف التمور المعروضة في الأسواق والتي تتنامى هذه الأيام بوجود حشد كبير من المزارعين والباعة، وشركات التسويق إلى جانب المتسوقين من المواطنين والزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد متعاملون في سوق التمور الموسمي بمدينة السيح أن الأسعار سجلت انخفاضاً ملحوظاً هذا الأسبوع، تراوحت بين 30 و65% شملت معظم أصناف التمور، حيث سجل سعر الخلاص 15 ريالاً للعبوة الصغيرة زنة 3 كيلوغرامات، بعد أن وصل سعره خلال شهر رمضان إلى 45 ريالا، وتراوحت معظم أسعار أصناف التمور بين 10 – 15 ريالا للعبوة الصغيرة زنة 3 كيلوغرامات.

ويتم حالياً عرض كميات كبيرة من أصناف الرطب في أسواق التمور الموسمية في السيح والدلم والهياثم، أشهرها "الخلاص ونبوت سلطان والصقعي ونبوت سيف ونبت زامل والبرحي والشيشي والمكفزي والمكتومي والدخيني والخويلدي والسلج"، وغيرها من أنواع التمور الأخرى المتميزة.

وتوقع متعاملون في أسواق التمور في الخرج أن تصل قيمة التمور التي سيتم طرحها هذا العام إلى ما يزيد عن خمسين مليون ر،يال بسبب تميز موسم إنتاج التمور في الخرج هذا العام بجودة ووفرة المحصول قياساً بالمواسم الماضية، وذلك نتيجة لخلو المحصول من الأمراض والأوبئة خاصة "الغبير" نتيجة للحملات التوعوية الناجحة التي قامت بها المديرية العامة للزراعة بالخرج خلال الأعوام الماضية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج التمور في الخرج للموسم الحالي أكثر من 150 ألف طن من نحو 35 نوعا من التمور.