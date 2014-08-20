مهرجان تمور عنيزة ينشئ ركناً خاصاً في مطار القصيم

أنشأ فريق العلاقات العامة في مهرجان تمور عنيزة العاشر ركناً خاصاً لتمور عنيزة في مطار القصيم، وذلك لتقديم التمور هدية للقادمين والمغادرين.

وقدم ركن التمور الذي يشرف عليه المدير التنفيذي للمهرجان فهد الدويس قرابة 200 عبوة فاخرة تحوي عينات مختلفة من تمور عنيزة، وفي مقدمتها السكري إلى جانب البرحي وعسيلة والروثانة وأم حمام والشقراء والسكرية الحمراء وغيرها، وتوزيع بروشورات عن أنشطة المهرجان والتسهيلات التي تقدم للمتسوقين من تحميل وتعليب وشحن وغيرها من الخدمات التي تهدف لجعل سوق تمور عنيزة محطة المتسوقين الأولى.