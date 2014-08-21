برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بمهارات البناء التقليدي

أنهى مركز التراث العمراني الوطني في الهيئة العامة للسياحة والآثار، برنامجاً تدريبياً صيفياً لتطوير مهارات طلاب الجامعات السعودية بالبناء التقليدي، حيث شاركته عدة كليات منها الهندسة والعمارة في جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة القصيم، وجامعة دار العلوم.

وتضمن البرنامج تدريب الطلاب خلال الـ 60 يوماً على مهارات وتقنيات البناء بالطين والطرق التقليدية للتعامل مع المباني التراثية وأساليب ترميمها ومعالجتها وإعادة تأهيلها وفق الضوابط والمعايير المتبعة، من خلال ورش عمل تدريبية ومحاضرات وزيارات ميدانية.

وتهدف البرامج إلى إعطاء الطلاب جرعة تدريبية وتوعوية بالتراث العمراني على مستوى الدراسات أو الترميم أو التصميم وإعادة التأهيل، والتعريف بآليات وسياسات الترميم للمباني وفقا للمعايير والمواثيق الدولية، ولتعزيز الوعي بالتراث العمراني الوطني، وتوثيق ونشر وتطوير هذه التقنيات لكافة المختصين والمهتمين بالبناء بالطين والمواد المحلية من كافة الجوانب العمرانية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

