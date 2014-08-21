وظائف نسائية شاغرة في غرفة الخرج

يطرح الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج اليوم الأحد مجموعة من الفرص الوظيفية النسائية بالتعاون مع شركة الصافي، وذلك بمقر الفرع في مبنى الغرفة الرئيس على طريق الملك فهد بمدينة السيح.

وأوضحت مديرة الفرع النسائي في غرفة الخرج حنان الحديثي أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة، التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لقطاعات العمل في مقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحات واختيار أفضل العناصر، ومساعدة طالبات العمل للحصول على أعمال مناسبة في منشآت القطاع الخاص.

وأضافت أن الغرفة تسعى إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة، ضمن سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، والمساهمة في توفير فرص العمل.