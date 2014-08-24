بدء العمل بمراكز الصحة الموسمية بالعاصمة المقدسة

أعلنت الشؤون الصحية للصحة العامة بالعاصمة المقدسة عن موعد انطلاق العمل بالمراكز الصحية الموسمية والحجوزات بداية الشهر الهجري المقبل، حيث ستكون ساعات العمل فيها على مدار 24 ساعة على فترتين.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بالعاصمة المقدسة، الدكتور فاضل طرابلسي، أن عدد مراكز الحجوزات الموسمية التي يجري العمل حاليا على تجهيزها ستة مراكز "مركز الصحي الموسمي بحجز سيارات طريق مكة - الجموم، والمركز الصحي بحجز سيارات طريق مكة - جدة، والمركز الصحي الموسمي بحجز سيارات طريق مكة - السيل، والمركز الصحي الموسمي بحجز سيارات طريق مكة – الليث".