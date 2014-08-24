تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بالشرقية

خصصت أمانة المنطقة الشرقية 42 قطعة أرض لإقامة مدارس ومرافق تعليمية متعددة المراحل من رياض أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات، وذلك دعماً منها لمسيرة التعليم في المملكة، وحرصا على إيجاد مرافق تعليمية في مناطق وأحياء المنطقة الشرقية كافة.

وشملت المواقع التي تم اعتماد تخصيص أراض فيها كلا من مدرستين بحي طيبة بمحافظة الجبيل, ومدرسة واحدة في كل من هجرة مغطي بالقليب, وهجرة الشامية في اللهابة, وهجرة صلاله في قرية العليا, وحي الخليج في سيهات, وحي قرطبة في سيهات, ومدرسة في عنك, وتخصيص 18 أرضا لإقامة مرافق تعليمية في ضاحية الملك فهد بالقطيف, ومدرستين غرب النابية, وتخصيص 7 أراض لإقامة مدارس في حي النهضة بصفوى, ومدرستين بحي الدريدي في صفوى، وموقعين بمركز الرفيعة بمحافظة قرية العليا.