تعليم نجران يعتمد حركة توجيه 576 معلماً جديداً

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران، ناصر المنيع، حركة توجيه 576 معلما جديدا والصادر قرار تعيينهم للمنطقة في 21 شوال 1435هـ.

وأكد المنيع أن توزيع المعلمين الجدد لمدارس المنطقة وقطاعاتها وفق نقاط المفاضلة الواردة من الوزارة ووفق نظام حركة النقل الداخلي للمعلمين، مؤكداً ضرورة مباشرة المعلمين الموجهين بمدارسهم اعتباراً من اليوم الأحد.

من جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، منصور عسيري، أن توجيه المعلمين لقطاعات المنطقة ومحافظاتها روعي فيه احتياج المدارس ورغبات المعلمين، ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق، متمنياً لجميع المعلمين المعينين التوفيق والسداد، وأن يؤدوا رسالتهم على أكمل وجه، وأن يسهموا في تحقيق رسالة التربية والتعليم.