سياحة نجران تطور موقع الأخدود الأثري

تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار على تطوير وتحسين موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران والمرافق التابعة له.

وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران، صالح آل مريح، أن الأعمال التطويرية تتمثل في إنشاء متحف متكامل يضم المقتنيات الأثرية التي يشتهر بها الموقع، إضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة تؤدي إلى القلعة والرحى ومرافق الموقع الأثري، وتجهيز مقهى لتقديم خدماته للزوار والسائحين, كما يجري العمل على الانتهاء من تسوير موقع الأخدود الأثري، منوهاً بمتابعة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لمراحل تطوير وتحسين موقع الأخدود الأثري، لما للموقع من أهمية تاريخية وسياحية ضمن برنامج المملكة السياحي.