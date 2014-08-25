إنشاء أول 3 أنفاق مرورية في نجران

تعمل أمانة منطقة نجران هذه الأيام على الخطوات الأخيرة لترسية مشروع إنشاء أول ثلاثة أنفاق في مدينة نجران، حيث تعد أول أنفاق مرورية في المدينة.

وأوضح أمين منطقة نجران، المهندس فارس مياح الشفق، أن النفق الأول يقع في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق أبي بكر الصديق، بينما يقع النفق الثاني في تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير متعب، ويقع النفق الثالث في تقاطع طريق الملك سعود مع طريق حمزة بن عبدالمطلب.

وبين الشفق أن هذه المشروعات ستتم ترسيتها خلال شهر، بواقع 24 شهرا كمدة تنفيذ, مؤكداً أن هذه المشروعات تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تطوير الطرق في منطقة نجران وتسهيل الحركة المرورية في المدينة.