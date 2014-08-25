انطلاق مهرجان شقراء السياحي بأوبريت "وطننا أمانة"

انطلقت في محافظة شقرا, فعاليات مهرجان شقراء السياحي بعنوان "وطننا أمانة"، برعاية محافظ شقراء محمد الهلال.

وبدأت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة للعام السابع على التوالي، ثم أقيم حفل التدشين بحضور عدد من مسؤولي المحافظة.

وتأتي الفعاليات بدعم وتنظيم من قبل لجنة التنمية السياحية والبلدية والشركاء في التنمية السياحية بالمحافظة، وبمشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

من جهة أخرى، اختتم مهرجان مرات السياحي، أمس، فعالياته بحضور مجموعة كبيرة من الزوار, واحتوت فقراته على مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الشعبية وفعاليات شبابية للسيارات، والتي لفتت انتباه سكان المحافظة، وشهدت حضوراً كثيفاً من زوار الفعالية.