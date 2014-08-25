تقنية جازان تستضيف لقاء التوظيف الأول غداً

تستضيف الكلية التقنية بجازان يوم غدٍ، فعاليات لقاء التوظيف الأول للعام التدريبي الجاري، وينظمه مركز التدريب التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل، وذلك بمقر الكلية بمدينة جيزان.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجازان، موسى الأمير، أن اللقاء يهدف لتوظيف 90 متدرباً من خريجي الكلية بمختلف التخصصات، مفيداً أنه سيتم استقبال المتقدمين بمبنى خدمات المتدربين بمقر الكلية لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات للخريجين للالتحاق بالدورة 44 للمشغلين والمساعدين الفنيين لخريجي الكليات التقنية بمختلف التخصصات، وتأهيلهم وتوظيفهم بقطاعات التحلية.