نائب أمير القصيم يدشن حملة "قافلة المملكة الوردية"

دشن نائب أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس، فعاليات حملة "قافلة المملكة الوردية"، التي تنظمها جمعية بلسم لتأهيل ومساندة مرضى السرطان وأسرهم بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية، والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقال مدير جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن الشهراني، إن حملة "قافلة المملكة الوردية" للتوعية بسرطان الثدي إحدى الحملات التي يسعى من خلالها لتوعية المجتمع والارتقاء بمستوى الوعي الصحي بالمجتمع بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، لافتاً إلى أن الكشف المبكر تصل نسبة الشفاء فيه إلى 98% بإذن الله.

بعد ذلك، دشن نائب أمير منطقة القصيم سيارة المامو جرام التابعة للحملة التي تعنى بمرضى السرطان.