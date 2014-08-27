أرباب الطوائف تطرح 1000 وظيفة موسمية بالمدينة

بدأت الهيئة التنسيقية لمؤسسة أرباب الطوائف في استقبال طلبات التوظيف للعمل بوظائف موسمية بمكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة، وذلك من خلال السعي لتوظيف أكثر من 1000 شاب سعودي خلال موسم الحج للعام 1435هـ.

وأوضح نائب المدير العام بمكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة، مروان بن جمال خاشقجي، أن المشروع الذي تنفذه المؤسسة تحت إشراف وزارة الحج على مستوى المنطقة خلال الأعوام الماضية، يهدف إلى استمرار النهج الذي تتبعه المؤسسة في توظيف الكفاءات الوطنية ومحاولة إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن المكتب يسعى لتوطين جميع الوظائف الموسمية، إضافة لدعم الشباب وتشجيعهم على الانخراط في خدمة ضيوف الرحمن زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأبان أن الشباب الذين تتم الموافقة على توظيفهم سيخضعون لدورات تدريبية مكثفة في مهارات التواصل مع الحجاج، وإطلاعهم على آليات العمل الميداني لتمكينهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة عالية، وضمان إيصال الحافلات إلى مقرات سكن الحجيج في المدينة المنورة بأسرع وقت في طمأنينة ينعم بها الحاج، لافتا إلى حصول المرشدين المتميزين على شهادات خبرة عن فترة عملهم ومكافآت مجزية تصل إلى 6 آلاف ريال خلال موسم الحج.

وفيما يتصل بآليات التوظيف، أفاد خاشقجي بأنه يتم عن طريق تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف بمكتب الإرشاد في مكتب مطار المدينة المنورة، وإرفاق صورة الهوية وصور شخصية للمتقدم، مبينا أنه ستتم دراسة جميع طلبات التوظيف من قبل لجنة متخصصة للمفاضلة بين المتقدمين على أساس عدة معايير، أهمها الخبرات الوظيفية السابقة، ومعرفة جميع الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة المنورة.