اختتام مهرجان العنب بالقصيم بمبيعات 150 ألف ريال

اختتمت أمس فعاليات أول مهرجان للعنب الذي أقيم بمركز الصلبية التابع لمحافظة عيون الجواء في منطقة القصيم، وسط إقبال من المتسوقين، ونفاد الكميات المعروضة من أصناف العنب المختلفة، حيث بلغت حجم المبيعات خلال مدة المهرجان التي استمرت ثلاثة أيام أكثر من 150 ألف ريال.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان، ناصر العيسى، أن المهرجان شهد إقبالا كثيفا من المتسوقين، ونفاد جميع الكميات المعروضة من العنب، مشيراً إلى أن سعر الصندوق الواحد، الذي يزن من كليو إلى كيلو ونصف يتراوح بين 20 و40 ريالاً، لافتاً إلى أن مزارع العنب بالمركز تنتج ما يقارب مئتي ألف طن سنوياً لمختلف أنواع العنب البناتي والحلواني والطائفي والفليم والسبرير، مؤكداً أن فكرة المهرجان تحولت إلى فرصة عمل تسويق لمزارعي العنب، مثمناً لسمو نائب أمير المنطقة هذه البادرة التي أصبحت نافذة تسويقية لمزارعي ومنتجي العنب.