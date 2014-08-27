مشروعات خدمية بأكثر من 474 مليون ريال بعسير

وقع أمين منطقة عسير، المهندس إبراهيم الخليل، اليوم، عددا من المشروعات التنموية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 474 مليون ريال.

وأوضح مدير عام المشتريات بأمانة المنطقة، محمد الشهراني، أن المشروعات المعتمدة شملت ترسية وتوقيع 27 عقداً للأمانة والبلديات المرتبطة بها، منها بلدية محافظة البرك وبيشة وتنومة ومركز بللحمر والأمواه، حيث شملت المشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة وتطوير وتسوير مقابر.

وأضاف أن المشروعات شملت كذلك تسوية المخططات، وإنشاء وتطوير الأسواق والمسالخ، وتطوير الحدائق والمتنزهات والساحات وممرات المشاة في محافظة البرك، كما شملت تطوير المناطق الساحلية في الساحل، وفتح وتطوير الطرق والشوارع والميادين والمداخل للمرحلة الثانية.