الدفاع المدني يبحث تخصيص مناطق صناعية في بلجرشي

بحث اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة بلجرشي، تخصيص مناطق صناعية تفرز بها الأنشطة الخطرة والمهنية الواقعة داخل الأحياء السكنية وتجهيزها بجميع الخدمات لإلزام أصحاب الورش بالنقل إليها, وكذا دراسة إقامة مهرجانات التسوق والترفيه التي تقام سنويا، وتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة بها.

وناقش الاجتماع الذي عُقد أمس بحضور محافظ بلجرشي، سفر الغامدي، ووكيل المحافظة عبدالله العويدي، حدوث حرائق الغابات والمتنزهات، وإيجاد الحلول المناسبة عبر تعاون الجهات المعنية، خاصة الزراعة والبلدية من خلال توفير خزانات مياه في المتنزهات للدفاع المدني والاستعانة بها في حال حدوث حريق لا سمح الله, إلى جانب قيام الزراعة بزيادة عدد حراس الغابات والمتنزهات لحمايتها من العبث.