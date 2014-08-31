مشاريع بلدية بأكثر من 41 مليون ريال بالحدود الشمالية

وقع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد عقود 11 مشروعاً للأمانة والبلديات التابعة لها بمبلغ تجاوز الـ(41) مليون ريال.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة الحدود الشمالية خليل العنزي أن المشروع الأول يشمل مباني بلدية ومرافق عامة بالشريم وتبلغ قيمة العقد 1.8 مليون ريال، فيما يشمل العقد الثاني إنشاء مبنى بلدية ومرافق عامة بالشريم بقيمة (798.375) ومدة تنفيذه (270 يوماً).

وقال إن المشروع الثالث يشمل دراسات وإشراف للأمانة والبلديات التابعة لطريف، وتبلغ قيمة العقد أكثر من 4 ملايين ريال، وسفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات بطريف بأكثر من 3 مليون ريال، وتحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بشعبة نصاب بأكثر من 2.3 مليون ريال.

وِأشار إلى أن الأمين وقع أيضا على مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بشعبة نصاب (المرحلة الثانية) بأكثر من 2.3 مليون ريال لمدة تنفيذه ( 360 يوماً )، ومخططات المنح بمدينة عرعر بأكثر من 10 مليون ريال، وعدد من المشاريع البلدية في المنطقة الشمالية.

