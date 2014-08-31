مشروعات لصيانة المساجد بأكثر من 22 مليون ريال

وافق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ على ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم، وصيانة، ونظافة عـدد من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، ومطبوعات خاصة بموسم حج هذا العام 1435هـ بأكثر من 22 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل أن المشروعات تتضمن استكمال إنشاء جامع الحريق في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وصيانة ونظافة مبنى وكالة المطبوعات والبحث العلمي ، ومبنى مركز توزيع الإصدارات والمطبوعات بمدينة الرياض، وطباعة الكتب التي توزع في موسم حج هذا العام 1435هـ ، وتسوير مصلى العيد الشرقي بمدينة سكاكا، وصيانة ونظافة وتشغيل جوامع ومساجد المجموعات: العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة لعدد (400) جامع ومسجد بمنطقة الجوف، إلى جانب صيانة ونظافة جامع ومركز الدعوة بتبوك بنسبة 10%.