50 مليون ريال لصيانة المباني التعليمية بنجران

خصصت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، مبلغ (50) مليون ريال لصيانة وإصلاح المباني التعليمية في منطقة نجران لمدة 3 سنوات.

وأوضح مدير عام التربية والتعليم بنجران ناصر بن سليمان المنيع، أن الإدارة أرست أمس الأول عقود صيانة وإصلاح المرافق التعليمية وأجهزة التبريد والتكييف على إحدى الشركات المتخصصة وفقا للشروط الخاصة والمواصفات الفنية المعتمدة من وكالة الوزارة للمباني.

وأكد أن مدارس البنين والبنات والمباني الملحقة بها من معامل ومختبرات وفصول إضافية وصالات ومظلات خارجية وداخلية وسكن الحراس، ستستفيد من خدمات تلك العقود، حيث ستقوم الشركة بأعمال النظافة والصيانة والإصلاح والتشغيل لتلك المباني.

