"بر جدة" تساعد 43 أسرة على تسويق منتجاتها

ساعدت جمعية البر بجدة عبر برنامج الأسر المنتجة 43 سيدة للمشاركة في عدد من المعارض والبازارات التسويقية بهدف تمكينهن من تسويق أعمالهن وأشغالهن اليدوية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح أمين عام جمعية البر بجدة، وليد أحمد باحمدان، أن مشاركة الجمعية في هذه الفعاليات تهدف لتسويق منتجات الأسر المنتجة بإشراف برنامج الأسر المنتجة، حيث يتم اختيار الأسر بآلية واضحة ومحددة، مبيناً أن المعروضات تشمل مشغولات يدوية لاقت استحسانا وإقبالا من سيدات المجتمع.

وأضاف أن الجمعية تسعى للمساهمة في زيادة دخل النساء اللواتي يملكن مشاريع متناهية الصغر من خلال تقديم خدمات مالية تناسب احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن من داخل منازلهن، مؤكداً أن برنامج الأسر المنتجة احتوى كثيرا من صور الإبداع وحب العمل، وساهم في توليد العديد من القصص الرائعة من النجاحات لأشخاص وأسر كانوا في الماضي محتاجين فأصبحوا منتجين بفضل الله تعالى.