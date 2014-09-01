تعليم المدينة المنورة يستضيف أولمبياد الكيمياء

تنطلق الأحد المقبل في المدينة المنورة فعاليات أولمبياد الكيمياء العربي السابع، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السعودية واتحاد الكيميائيين العرب، وبرعاية وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل.

وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر العبدالكريم، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لاستضافة هذا البرنامج العربي الكبير الذي يحظى بدعم ومتابعة وزير التربية والتعليم، مبيناً أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من وزارة التربية والتعليم ومن الجمعية الكيميائية السعودية لوضع الترتيبات النهائية لهذه المناسبة التي تستمر أربعة أيام، مشيرا إلى أن من ضمن ذلك التواصل مع ممثلي الدول المشاركة، وتحديد مكان إقامة البرنامج ومقرات السكن.

من جهته، بين مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم عضو اللجنة الإشرافية للأولمبياد، الدكتور عبدالحميد المسعود، أن 17 دولة عربية تشارك في مسابقات أولمبياد الكيمياء العربي السابع، حيث تم التواصل مبكراً مع ممثلي وفود الدول، لتحديد أعداد المشاركين ومواعيد الوصول.