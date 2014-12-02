أمير الحدود الشمالية يدشن عددًا من مشروعات الطرق

يدشن أمير منطقة الحدود الشمالية غداً، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد عدداً من مشاريع الطرق التي تنفذها وزارة النقل بالمنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت ( 840 ) مليون ريال وبطول ( 840 ) كيلومترًا.

مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة المهندس مطلق بن الأسمر الشراري أوضح أن أمير منطقة الحدود الشمالية سيفتتح ( 5 ) مشاريع طرق هي : مشروع ازدواج طريق حائل / رفحاء لكامل الجزء الواقع بالمنطقة بطول ( 119 ) كيلومترًا، ومشروع إصلاح طريق حفر الباطن / رفحاء بطول ( 47 ) كيلومترًا، ومشروع تنفيذ الطرق الزراعية بطول ( 40 ) كيلومترًا، ومشروع استكمال بعض الطرق بالمنطقة بطول ( 75 ) كيلومترًا، ومشروع تنفيذ ( 4 ) تقاطعات هي : تقاطع الجامعة بمحافظة رفحاء، وتقاطع الجامعة بمطار طريف وتقاطع مجمع الدوائر الحكومية بعرعر واستكمال تقاطع سوق الماشية على طريق عرعر / سكاكا، ومشروع تقاطع منجم الجلاميد / سد شعيب طريف بطول (42 ) كيلومترًا، ومشروع تقاطع علوي طريق زهوه / نعيجان / الأديه، ومشروع تنفيذ طريق لينه / بريده المزودج بطول ( 42 ) كيلومترًا في الجزء الواقع بالمنطقة

