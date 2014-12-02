افتتاح المهرجان السنوي الثاني للحمضيات بالعلا

يفتتح أمير منطقة المدينة المنورة غداً الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، "المهرجان السنوي الثاني للحمضيات" في محافظة العلا، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية في المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المدينة المنورة، بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد الغنيم.

أمين العام للجمعية التعاونية الزراعية عبدالله بن عبدالرحمن خليفة أوضح أن المهرجان يهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات، والتعرف على الأساليب العلمية الحديثة في تطوير زراعة الحمضيات، ومعالجة العديد من المعوقات التي تواجه زراعتها، بهدف رفع جودة وإنتاج هذا المحصول، وبالتالي الوصول إلى الفائدة الاقتصادية لمزارعي المحافظة.

كما أضاف أن المهرجان يعد فرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم خلال الفعاليات التي تستمر عشرة أيام، لتميز هذه المحافظة بزراعة أشجار الحمضيات وجودة وغزارة إنتاجها واهتمام مزارعي المحافظة بهذا المحصول لما يجدونه من دعم فني وإرشادي من وزارة الزراعة.

وأفاد أن المهرجان يشمل على صالة لعرض الحمضيات بمختلف أنواعها مثل محصول البرتقال واليوسفي والليمون الحامض والليمون الحلو وغيرها، إضافة إلى معرض للشتلات الزراعية وغيرها من الفعاليات.

