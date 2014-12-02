تعليم الباحة يحتفي باليوم العالمي للجودة

احتفت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الباحة، يوم أمس ، باليوم العالمي للجودة ، وذلك في قاعة الأمير فيصل التعليمية ، بحضور المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش، وعدد من مسئولي ومسئولات التعليم بالباحة

وتخلل الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة لمدير التربية والتعليم تحدث خلالها عن أهمية الجودة الشاملة التي تكمن في السعي لرفع المستوى التحصيلي للطلاب، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتطبيقها في العملية التعليمية في بعديها التربوي والإداري، من خلال حثِّ جميع منسوبي الميدان التربوي على تحقيق الإتقان في سائر اعمالهم مؤكداً أهمية الالتحاق بدورات تدريبية تربوية ترفع من مستوى أدائهم وتنعكس إيجابياً على عطائهم مع طلابهم .

مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم الطائف خالد الثبيتي قدّم محاضرة بعنوان (رضا المستفيد) عرض فيها أهم التجارب في بعض الدول المطبقة لنظام الجودة موضحًا أثر هذا التطبيق في الرقي بأداء هذه المؤسسات مبرزًا دور التحفيز على الأداء الجيد لجميع العاملين داخل المؤسسة .

بعدها شاهد الجميع عرضًا لأهم تجارب مدارس المنطقة المطبقة لنظام الجودة وبيان أهم البرامج والمناشط المنفذة فيها التي تحقق الأداء الأمثل داخل المدارس وتراعي معايير الجودة أثناء التطبيق.

ثم توالت فقرات الحفل لتشمل عدد من المحاور والفقرات التي ناقشت أهمية تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية كمعيار لضمان تجويد الأداء في جميع الممارسات التربوية والإدارية بصورة مستمرة كمًا وكيفًا مع إتباع منهجية مؤسسية من خلال تطبيق العديد من الإجراءات والمعايير التي تحقق التميز لأداء هذه المؤسسات

