معرض توعوي عن الإيدز بصحة جازان غداً

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، غدا، عرضا توعويا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، تحت شعار "علاج مدى الحياة.. وقاية مدى الحياة"، وذلك بمركز كادي مول التجاري في مدينة جازان.

ويتضمن المعرض الذي يستمر خمسة أيام، العديد من المعروضات التوعوية عن أخطار المرض، وطرق التعامل مع مريض الإيدز، بمشاركة عدد من المتخصصين.

وكانت مراكز الرعاية الصحية الأولية في عدد من محافظات منطقة جازان، قد شهدت، أمس، برامج توعوية عن مرض الإيدز بهذه المناسبة، وإقامة الندوات للتعريف بخطورة المرض، كما شملت توزيع المطويات التوعوية.