إنشاء أربع جمعيات خيرية في الرياض وعسير والباحة

وافق وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على تأسيس أربع جمعيات خيرية في الرياض وعسير والباحة لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

مدير عام العلاقات والإعلام الاجتماعي بالوزارة، خالد بن دخيل الله الثبيتي، أوضح أن الجمعيات تشمل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة، وجمعية حفظ النعمة الخيرية بمنطقة الرياض، وجمعية البر الخيرية بمركز وادي الحيا بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير في منطقة عسير، وتم تسجيلها في السجل الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما تم منح كل جمعية إعانة تأسيسية مقدارها 50 ألف ريال.