اكتمال مبنى الأوقاف في عنيزة

اكتملت أعمال البناء في مشروع مبنى إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عنيزة في منطقة القصيم الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمن مشروعات الوزارة المتعددة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتبلغ تكلفة المشروع الذي أقيم على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع، في حي الملك فهد بعنيزة (544ر487ر12) ريالاً، حيث يأتي ضمن مشروعات المباني الجديدة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية حاليًا في المملكة.

ويتكون مشروع المبنى من ثلاثة أدوار بإجمالي مساحة : (2220 ) متر مربع، ويحتوي الدور الأرضي على صالة محاضرات واجتماعات، ومكتب لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، واستراحة للدعاة والمرشدين، ومكتب للمراقبين والمتابعة، أما الدور الأول فيحتوي على مكتب لمدير الصيانة والتشغيل، ومكاتب لشؤون الموظفين، ومكاتب لمدير الشؤون المالية والموظفين، ومكتب لمدير إدارة الأوقاف، فيما يحتوي الدور الثاني على مكاتب للاتصالات الإدارية، ومكتب المعلومات والإحصاء وأملاك الأوقاف.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل أن المشروع يأتي ضمن مشروعات المباني الجديدة التي تنفذها الوزارة حاليًا في عدد من مدن ومحافظات المملكة، والبالغ عددها (34) مشروعًا.