بدأ فعاليات برنامج شباب التصوير بمكة

بدأت اليوم فعاليات برنامج ملتقى شباب التصوير والإنتاج الذي تقيمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع جمعية مراكز الإحياء بمكة المكرمة ممثلة في الفريق التطوعي للتقنية والإنتاج الإعلامي بمشاركة 100 شاب يمثلون الأندية الرياضية وبيوت الشباب وطلاب الكليات والجامعات والتعليم العام من مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر سبعة أيام على دورة في التصوير الفوتوغرافي، ودورة التصوير التلفزيوني، ودورة في المونتاج، ودورة التصوير الفوتوغرافي بمعدل 105 ساعات.

وأوضح الأمين العام بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور يحي الزمزمي أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الشباب في مجال الإنتاج والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي ومساعدتهم في تطوير مواهبهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج الإعلامية والثقافية والأدبية تعد من ابرز النشاطات التي تحظى بالاهتمام والمتابعة لدى الشباب من مختلف محافظات ومناطق المملكة.

وأفاد مدير عام النشاطات الشبابية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب عبدالعزيز بن سيف البتال أن هذا البرنامج يقام بمعدل 35 ساعة في كل دورة بمجموع 105 ساعات بمشاركة مدربين أكفاء من الفريق التطوعي للتقنية والإنتاج الإعلامي ويتضمن البرنامج رحلة بحرية إلى محافظة جدة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب المشاركين على الإبداع والتألق في مجال التصوير والإنتاج.

وقال مدير البرنامج محمد فوزان السويلم إن البرنامج يشتمل على إقامة ورشة عمل يوم الأحد القادم في الفترة المسائية لمناقشة ماذا يحتاج الشباب في مجال التصوير التقني والرقمي لتطوير مواهبهم في هذه المجالات الشبابية والعلمية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم الذهنية إضافة إلى ربط أواصر المحبة والإخوة والتعاون والألفة والصداقة بين المشاركين من خلال التطبيق النظري والعملي.