تدشين البوابة الإلكترونية لـ"جامعة المؤسس"

دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب ،اليوم البوابة الأكاديمية الإلكترونية "جامعتي" بحضور عدد من وكلاء الجامعة .

وتمكن البوابة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من الوصول لمختلف الخدمات الإلكترونية كالبريد والتقويم والمعاملات وغيرها من الخدمات.

وأكد الدكتور طيب، أن الجامعة تسعى إلى استحداث برامج وخدمات تصب في مصلحة الطالب وعضو هيئة التدريس، مشيرًا إلى بوابة "جامعتي" ترسيخ للعمل الجماعي .

من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أمين نعمان أن العمادة استحدثت 14 خدمة تقنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يستفيد منها الطالب والأستاذ معاً، تتنوع بين التعليم والتدريب والتصحيح الآلي وغيرها من الخدمات .

وبين أن البوابة وعنوانها https://acp-cas.kau.edu.sa:8447 تعنى بالإعلان عن الفعاليات المختلفة سواءً الدورات أو الأنشطة التي تقام بالجامعة فضلاً عن إمكانية إضافة الطلاب إلى قائمة عناوين أساتذتهم مما يسهل التواصل معهم وكذلك إمكانية إنشاء المنتديات والمجموعات المختلفة لزيادة التفاعل وتبادل وجهات النظر بشتى الموضوعات كما تتضمن البوابة تقويماً به مواعيد التسجيل المختلفة وإمكانية مشاركة التقويم مع الآخرين لمعرفة الأوقات الأنسب للنشاطات والفعاليات المشتركة.