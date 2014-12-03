20 استشارياً في مستشفيات الجوف

باشر في مستشفيات منطقة الجوف 20 طبيبًا استشاريًا ضمن برنامج الطبيب الزائر الذي تنفذه وزارة الصحة.

وأبان الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فهد الكريع أن زيارتهم لمستشفيات المنطقة تأتي لتقديم الاستشارة والعلاج للمواطنين بالمنطقة, بما فيها إجراء العمليات الجراحية لهم وتقديم جميع السبل من أجل راحتهم في أماكن إقامتهم، وعدم تكبدهم عناء السفر للبحث عن العلاج.

وبيّن الكريع أن الدفعة الحالية من الأطباء شملت عددًا من التخصصات ففي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا باشر استشاري الجهاز الهضمي, واستشاري المسالك البولية, واستشاري الجراحة العامة, واستشاري المخ والأعصاب الباطنة , واستشاري طب طبيعي ورماتزم, واستشاري تخدير, واستشاري طب وجراحة العيون, واستشاري طب الأورام.

وأما مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا فقد باشر استشاري الأشعة التشخيصية, واستشاري باطنة وسكر , واستشاري جراحة القلب والصدر, واستشاري التخدير والعناية المركزة, واستشاري جراحة أطفال, واستشاري طب طبيعي ورماتزم, واستشاري تخدير.

وفي مستشفى محافظة طبرجل العام باشر استشاري أمراض قلب, واستشاري جراحة عامة, واستشاري جراحة مخ وأعصاب, واستشاري جراحة عظام، فيما باشر في مستشفى النساء والولادة بمدينة سكاكا استشارية طب أطفال.

ودعا الكريع الراغبين بمراجعة الأطباء المباشرين مؤخرًا والتنسيق مع أقسام شؤون المرضى بالمستشفيات لحجز المواعيد.