إنتهاء مقر سوق الجمعة الجديد بعنيزة

أنهت بلدية محافظة عنيزة مؤخراً, المقر الجديد لسوق الجمعة الواقع بجوار السوق القديم , وسيبدأ البيع فيه غداً الجمعة.

وأوضح المسؤول عن السوق أحمد الخلف, أنه روعي في إنشاء السوق أن لا يختلف عما هو متعارف عليه من رواده على مدى السنين الطويلة، وتم إنشائه على مساحة أكبر من السوق القديم, لتصل مساحته الإجمالية لأكثر من (6) آلاف متر مربع, ويضم (300) محل مقسمة على حسب النشاط .

وبين أن جميع المحلات مجانية، وجهزت البلدية لها مواقفًا خاصة للسيارات, تستوعب أكثر من (500) سيارة، إضافة لجميع الخدمات الأساسية والمرافق العامة