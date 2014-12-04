سجون جازان تشارك في أسبوع النزيل الخليجي

يفتتح وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري يوم الأحد المقبل المعرض التوعوي الذي تنظمه إدارة سجون المنطقة، ضمن مشاركتها في أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار " خذ بيدي نحو غدٍ أفضل " .

وأوضح مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني أن المعرض الذي يستمر خمسة أيام بمركز الراشد مول بمدينة جيزان.، يتضمن العديد من أعمال النزلاء من الأعمال الفنية والحرفية والمهنية التي تأتي نتاجًا للبرامج الاجتماعية المقدمة داخل السجون ، فيما تتضمن فعاليات الأسبوع حزمة من المحاضرات والبرامج الثقافية المتنوعة.

وبين أن المعرض يأتي بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان " تراحم " ، مشيرًا إلى أن فعاليات الأسبوع تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه نزلاء السجون ، والأخذ بأيديهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع .