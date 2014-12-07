إطلاق حملة" سكري.. أقدر عليه"

أطلقت جمعية أصدقاء حدائق جدة اليوم, الحملة التوعية الثالثة بداء السكري للسيدات, تحت شعار" سكري .. أقدر عليه " بالتعاون مع إدارة الصحة العامة.

وأوضح مدير عام جمعية أصدقاء حدائق جدة أيمن فلالي أن إطلاق الجمعية لمثل هذه البرامج هي لتثقيف الزوار صحياً لاكتساب حياه صحية خالية من الأمراض بممارسة الأنشطة الرياضية وإتباع الغذاء الصحي, مؤكداً أن استضافة الحدائق النموذجية بجدة كمرافق عامة لهذه البرامج هي لتوعية

المجتمع , مبيناً أن هذه الحملات تهتم بتوعية السيدات بمخاطر داء السكري والالتزام بأسلوب حياة صحي يقي من الأمراض .

وأوضحت الدكتورة هناء الغامدي من إدارة الرعاية الصحية أن الهدف من هذه الحملة توعية الأفراد بازدياد حالات السكري وكيفية الوقاية منه وذلك بإتباع الأسلوب الصحي الذي يجب أن يمارسه كل فرد بالتغذية السليمة والحركة المستمرة حتى يتم الوصول إلى مجتمع صحي خالي من الأمراض المزمنة.