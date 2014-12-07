برنامج ترفيهي لتعليم القيادة في جامعة المؤسس

دشن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة برنامج ترفيهي تعليمي مجاني لجميع السائقين الشباب بعنوان "مهارات القيادة لحياة آمنة" لتعلم تقنيات القيادة التي ترتقي بهم لصبحوا سائقين أكفاء بدءً من صباح اليوم ولمدة خمسة أيام بمواقف البوابة الشرقية للجامعة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً بإشراف خبراء متمرسون في القيادة الآمنة من جمعية السلامة على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية (GHSA).

وأوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام بن حسن كوثر بأن برنامج "مهارات القيادة لحياة آمنة" بالتعاون مع توكيلات الجزيرة للسيارات وكيل فورد للسيارات يهدف لتعليم السائقين الشباب من طلاب الجامعة وأصدقائهم وأقرانهم تقنيات القيادة التي ترتقي بهم لصبحوا سائقين أكفاء بما يساهم في إنقاذ الأرواح، مبيناً بأن الوقف العلمي يدرك أهمية العنصر البشري في منظومة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة أدام الله عزها وإيماناً منه بأن تحقيق السلامة المرورية فمثل هذا البرنامج يسعى لغرس قيمة الإلتزام بالأنظمة المرورية ليتحول ذلك السلوك السليم إلى عادة راسخة.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور عبدالمنعم الحياني عميد شؤون الطلاب بأن البرنامج يركز على التحفيز الإيجابي لقائدي المركبات وإيجاد القدوة الحسنة، مشيراً إلى أنه يهدف لنشر ثقافة القيادة المرورية المثالية والمساهمة في معالجة مشكلة الحوادث المرورية التي تُؤرق المجتمع فضلاً عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والحد من الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور وحفظ أرواح أبناء المجتمع والتحفيز الإيجابي لطلاب الجامعة المنتظمين والمنتسبين وأقرانهم وتحسين تصنيف المملكة العربية السعودية عالمياً وإيجاد القدوة الحسنة.

والجدير بالذكر بأن البرنامج سيعمل على تدريب الطلاب على مهارات القيادة الآمنة ضمن أربعة مجالات وهي عوامل تشتيت الانتباه وتحديد الأخطار والتحكم بالسيارة وإدارة السرعة وإدارة الحيز المكاني، مبيناً بأن ذلك سيساعد في تجنّب ما تصل نسبته إلى ٦0 % من حوادث الطرقات التي يتعرض لها المجتمع.

