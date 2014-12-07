تعليم الليث يدعو معلمات لاستكمال إجراءات تعيينهن

دعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث، المعلمات المرشحات للتدريس بالإدارة للعام الدراسي 1435هـ/1436هـ من تخصصي ” رياض الأطفال و الإرشاد الطلابي ، والبالغ عددهن (20) مرشحة ، إلى مراجعة الإدارة اعتباراً من يوم غد الاثنين لإجراء المقابلات الشخصية لهن وذلك في مقر شؤون المعلمات بمبنى مكتب الشؤون المدرسية " للبنات " .

وأهاب مدير إدارة التربية والتعليم بالليث مرعي البركاتي، بالمعلمات المرشحات بضرورة الدخول على برنامج التكامل الالكتروني أيقونة نظام المقابلات الشخصية على الرابط http://riyadhedu.org/moe لتسجيل موعد المقابلة.

بدوره طالب مدير شؤون المعلمين عبدالرحمن بن حسن الراشدي، المرشحات بإحضار أصل وثيقة التخرج مع أربع صور منها ، وأصل كشف الدرجات مع أربع صور ، والدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوماً تربوياً، ومعادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن هن متخرجات من خارج المملكة ، وأصل الهوية الوطنية ، أو جواز السفر، وأربع صور منها ، ورقم الآيبان البنكي.

