صحة حائل تستقبل 23 استشاريًا زائرًا

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 23 استشاريًا زائرًا ضمن برنامج الطبيب الزائر الهادف إلى دعم القطاع الصحي بالمنطقة بالكوادر الطبية المؤهلة ذات الخبرة وفي مختلف التخصصات .

مدير إدارة المستشفيات بصحة حائل الأخصائي الأول عبداللطيف الرشيدي، أوضح أن التخصصات تشمل جراحة أطفال وباطنه وأشعة تشخيصية وأنف وأذن وحنجرة وجراحة التجميل و أمراض صدرية وجراحة مخ وأعصاب وجراحة عظام ومسالك بولية وطب الكبد وطب وجراحة العيون والجراحة العامة والقلب والأوعية الدموية والتخدير بالإضافة إلى تخصص النساء والولادة.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تبادل الخبرات بين الأطباء الزائرين والدائمين بالمنطقة،والمشاركة في المحاضرات والندوات الطبية .

