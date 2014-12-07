غرفة الرياض تطرح 176 وظيفة

أعلنت خمس شركات في القطاع الخاص عن طرحها 176 وظيفة ترغب في شغلها بمواطنين في عدد من المجالات والتخصصات خلال الأسبوع الجاري بمركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض، موضحة أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستجري بالتنسيق مع المركز خلال الفترة من غدًا الإثنين حتى يوم الأربعاء .

يوم غدٍ الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، ستجرى المقابلات لشغل (21) وظيفة في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية للحاصلين على الثانوية وما فوقها، وفي شركة المراعي لشغل 60 وظيفة للحاصلين على الابتدائية وما فوقها و(5) وظائف أخرى في إحدى الشركات للحاصلين على الدبلوم .

كما سيجرى يوم الأربعاء القادم المقابلات الشخصية لشغل خمس وظائف في إحدى الشركات للحاصلين على الثانوية وما فوقها، و(25) وظيفة أخرى للحاصلين على الثانوية وما فوقها بمقر الغرفة .

