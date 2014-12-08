أسبوع تبوك الثقافي يختتم آخر محطاته بتكريم شبابه

اختتمت يوم أمس فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بمنطقة تبوك الذي نظمه مكتب رعاية الشباب بالمنطقة واستمر لمدة أربعة أيام.

وشهدت فعاليات الملتقى الذي أقيم تحت رعاية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، الرئيس العام لرعاية الشباب، العديد من الفعاليات الإنشادية، والأمسيات الشعرية، والمسابقات الترفيهية والثقافية، كما استضافت قاعة المثنى بمدينة تبوك العديد من الأجنحة المتمثلة في التصوير الضوئي، والفنون التشكيلية، والخيمة الشعبية، إضافة إلى معرضي التوعية بأضرار المخدرات والتدخين.

وأسهم أسبوع تبوك الثقافي في استقطاب الموهوبين من أبناء المنطقة الذين أثروا أنشطته طيلة أيام انعقاده بإبداعاتهم الفنية والإعلامية، وأمتعوا زوار الملتقى بحسن الإلقاء وتميّز المحتوى الإنشادي والشعري، إضافة إلى الفن التشكيلي والفوتوغرافي.