المهرجان الأول للعسل الأصلي في جازان

ينطلق في العشرين من الشهر الحالي "صفر" مهرجان جازان الأول للعسل المقام بمحافظة العيدابي بالمركز الحضري .

ويدشن الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان المهرجان في حلته الأولى والمعرض المصاحب له الذي يضم أكثر من 60 معرضاً لمختلف الشركات الوطنية والدولية التي تقوم بعرض منتجاتها من السلع المختلفة.

وتجري اللجنة المنظمة للمهرجان سباق العد التنازلي في تجهيزاتها الأخيرة من حيث إعداد برنامج متكامل لزوار المهرجان الذي يستمر لمدة 8 أيام متواصلة، ويشتمل على عدد من الندوات والمحاضرات والبرامج الثقافية وورش العمل والمسابقات والألعاب المتنوعة والفلكلور الشعبي الذي يعكس تاريخ المحافظة. إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى.

كما اهتمت اللجنة المنظمة بتوفير الألعاب الكهربائية والمائية والعديد من وسائل الترفيه والبوفيهات.

كما تم تخصيص جلسات في الساحات المحيطة بالخيمة لها خصوصية العائلة، إلى جانب هذا أعدت اللجنة مسابقات ثقافية متنوعة للطفل والأسرة، وسيتم السحب يوميا على العديد من الهدايا العينية، وكذلك سحب أسبوعي على أطقم ذهب ثمينة وهدايا أخرى قيمة.