بدء مرحلة التحكيم لأولمبياد الإبداع الوطني بجازان

بدأت اليوم اللجان المكلفة بتحكيم بمشاريع الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني لتصفيات منطقة جازان في مساري البحث العلمي والابتكار بالصالات الذهبية للاحتفالات بمدينة جازان.

وأوضح مدير مسار البحث العلمي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بجازان ياسر النودلي، أن التصفيات ستتم على مرحلتين تشمل كل منها 8 حصص يقوم فيها 13 حكماً بالمرور على مشاريع الابتكار، مفيداً أنه سيتم تحكيم كل بحث من قبل 4 محكمين بشكل منفصل، وأن عدد البحوث بلغ "50" بحثاً، منها 12 بحثاً علمياً ستنافس على مستوى الوطن .

وبين أن لجنة الأخلاقيات قامت بفحص المشاريع ومطابقتها للمعايير المتبعة في مثل هذه المعارض والتأكد من خلوها من أي مخالفات تشكل خطراً على الحاضرين كالغازات السامة والمواد المشعة والآلات الحادة وغيرها.