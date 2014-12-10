أمير تبوك يتابع مستجدات الأمطار

اطلع الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم على محضر اللجنة التي وجه سموه بتشكيلها من الادارات المعنية على اثر ماشهدته المنطقة من امطار. واقر توصيات اللجنة التي تلخصت في الحرص على تفعيل الخطط التنسيقية المعدة في مثل هذه الظروف المناخية والامطار الكثيفة بكل دقة لضمان سرعة التعامل الفعال مع اي تجمع لمياه الأمطار أو سيول بما يكفل السلامة وانسيابية الحركة وسهولة تنقل المواطنين والمتنزهين. وتمنى لأهالي المنطقة اوقات ممتعة سائلا المولى القدير ان يجعلها امطار خير وبركة وان يعم نفعها البلاد والعباد.