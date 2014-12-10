تعليم المدينة يُطلق حملة اليوم الدولي لمكافحة الفساد

استقبل مدير عام التربية والتعليم ناصر العبد الكريم بمكتبه اليوم, الفريق الكشفي المشارك في فعاليات حملة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، حيث اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 ديسمبر من كل عام، يومًا دوليًا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد، وسبل مكافحته ومنعه .

وقد رحب العبد الكريم خلال الاستقبال برئيس الفريق القائد الكشفي صالح بن محمد صالح وبالقادة والكشافين والأشبال المشاركين في الحملة، بعدها قدم رئيس قسم النشاط الكشفي نبذة عن البرنامج، ثم قدمت للمدير العام بعض الكتيبات والنشرات التوعوية عن الحملة .

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم طالبت جميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بضرورة تنفيذ برامج توعوية تثقيفية من قبل الجهات المعنية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تقوية الوازع الديني والحس والانتماء للوطن وترسيخ مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى إدارات التربية والتعليم .

